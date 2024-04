Corte : 3 engins de chantier incendiés à Baliri

Ce mardi 9 avril, à 4h05, le service incendie de la Haute Corse est alerté d’un feu urbain à hauteur de Baliri. Un engin feu urbain, FPTL, avec 6 personnels, et un deuxième porteur d’eau, CCGC, avec deux personnels sont dépêchés sur place. Les hommes du Centre de Secours de Corte arrivés sur les lieux ont constaté qu’un petit camion benne ainsi que deux pelles mécaniques étaient en feu. Les engins de chantier étaient en flamme et le camion déjà détruit totalement. Un tractopelle, stationnée en haut de la route conduisant à Baliri, a été partiellement détruit. La cabine a entièrement brûlé. Le deuxième engin, situé non loin du pont en construction, a été quant à lui détruit à 100%. L’incendie a été éteint vers 5 heures.





Les gendarmes de Corte ont installé un périmètre de sécurité et la brigade scientifique est attendue sur place dans le courant de la matinée pour procéder aux constatations et aux relevés d’indices éventuels. Si l’origine criminelle de cet incendie ne fait aucun doute, l’enquête devra toutefois le confirmer.







Depuis quelques temps, divers incendies de matériels urbains ainsi que de véhicules ont été constatés à Corte. Le dernier en date remonte dans la nuit du dimanche au lundi 8 avril. Vers 2h30, un véhicule de type Mercedes a été totalement détruit par les flammes dans le quartier de Cappuccini. Un deuxième, garé non loin, a lui aussi subi de sérieux dégâts.