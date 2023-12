Corte : 3 000 euros récoltés pour le Téléthon

On se souvient qu’il y a quinze jours, les hommes de l’UIISC 5 avaient installé un véritable petit village autour du stade Santos Manfredi pour organiser une journée de partage et de convivialité au profit du Téléthon. Couscous, barbecue, gâteaux et boissons chaudes avaient été vendus tout au long de la journée tandis qu’en soirée était proposé un moment musical. Dans le même temps, l’ensemble des personnels de l’unité, avec le soutien des pompiers de Corte, de l’AC Corte et des scolaires ont participé à une course en relais durant 8 heures. Et ce sont au total 1100 km qui ont été parcourus par tous et pour la vie. « Un bel élan de solidarité », a souligné le colonel Peltier, commandant l’unité, « c’est la deuxième année que nous proposons ce rendez-vous pour le Téléthon. Par le passé nous organisions une course en relais en traversant tous les villages qui avaient été touchés par un incendie. Mais la plupart du temps les hommes arrivaient de nuit dans un grand nombre de communes et il était difficile de récolter des dons. Nous avons donc opté pour ce genre de manifestation ».



Au total ce sont donc 1870 euros qui ont été récoltés lors des ventes toute la journée. « Et l’unité a complété de manière à arriver à un total de 3 000 euros », a précisé Jonathan Sabiani, président de l’Amicale de l’UIISC 5.

Catherine Château-Artaud, coordinatrice de la Haute-Corse pour l’AFM Téléthon, s’est félicitée par l’organisation de cette manifestation. Elle a tenu à remercier la ville de Corte, la Sécurité civile et l’ensemble des participants qui ont « affronté la pluie durant toute cette journée. Cette mobilisation a tout de même permis de récolter cette très belle somme pour faire avancer la recherche. Et justement en 37 ans, la recherche a bien avancé depuis la découverte du génome et elle continue d’avancer pour trouver des traitements. Notons que des noms ont enfin pu être mis sur certaines maladies rares qui n’étaient pas détectées ».



Selon Catherine Château-Artaud la somme récoltée sur l’ensemble de la Haute-Corse devrait même être supérieure aux 223 000 euros de l’an passé « car il y a eu davantage de manifestations organisées. Pour l’instant on ne peut pas encore annoncer un chiffre exact, car il y a d’autres manifestations à venir. Et ce qui est important c’est cette communion entre les individus pour une cause noble ».