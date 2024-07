« Corsica rumana, une île méditerranéenne à l’époque romaine » : Nouvelle expo temporaire au Musée de Bastia

De la vie quotidienne en passant par la religion et l’économie, de nombreux thèmes sont évoqués dans cette exposition de 400 m², sur 2 étages, à travers plus de 500 objets souvent inédits. Un véritable événement patrimonial qui offre l’occasion de se plonger, de façon originale, dans ce passé antique de la Corse.





«La ville de Bastia est très fière d’offrir au public cette formidable exposition qui a su mobiliser des moyens extraordinaires pour présenter les siècles de la présence romaine en Corse » souligne Philippe Peretti, adjoint au maire de Bastia, délégué au patrimoine. « Cette exposition s’articule en deux parties, même si le fil rouge est de montrer au public ce processus de romanisation » précise de son côté Sylvain Gregori, Conservateur du Musée de Bastia. « La première partie permet de recontextualiser l’intégration politique économique et territoriale de la Corse dans l’ensemble du monde Romain et la seconde a une approche beaucoup plus archéologique puisqu’on va voir comment les Corses et les Romains qui habitaient l’île vivaient à la mode de Rome ».





Alexandra Moretti, responsable des expositions temporaires et des publications souligne que l’équipe a beaucoup travaillé sur la scénographie avec notamment des dessins de Dominique Groebner . « Nous avons essayé d’utiliser des couleurs qui rappelaient notamment Pompéi avec le rouge, le beige, et aussi qu’elle soit suffisamment ludique pour intéresser le jeune public puisque nous recevons beaucoup de collèges et lycéens. Il faut souligner que l’exposition s’est faite en collaboration avec le Musée de Mariana à Lucciana ».





L’expo est en effet le fruit d’un travail d’équipe avec celle du musée autour de Sylvain Grégori, Ariane Jurquet, responsable de la documentation et de la conservation des Collections, et Alexandra Moretti et l’équipe scientifique du musée de Mariana autour d’Ophélie De Peretti, archéologue, Directrice du Musée et Jeanne Belgodere, archéologue, Régisseuse des collections du Musée de Mariana. Une première en Corse.

«La participation de notre musée a été d’une part de mettre à disposition des collections régies par notre musée » indique Ophélie De Peretti. «Il y a des pièces issues de découvertes très récentes et donc énormément d’objets qui n’ont jamais pu être encore vus par le public. Ensuite nous avons travaillé à l’élaboration du catalogue d’exposition qui permet de faire une synthèse et un état de la recherche sur un certain nombre de thématiques qui ont trait à la Corse romaine et pour lesquels de nombreux scientifiques se sont investis »





Pour cette exposition le musée de Bastia a pu également obtenir des prêts d’autres institutions et communes insulaires et musées du continent. «Nous avons en prêt des objets qui nous permettent une contextualisation mais aussi d’avoir une approche comparative entre les découvertes de mobiliers locaux et celles du continent qui démontrent bien cette uniformisation, j’ai même envie de dire cette mondialisation avant l’heure que Rome a su imposer, par force ou par amour, pour reprendre une vieille expression, dans toute la Méditerranée, et évidemment en Corse » explique encore Sylvain Gregori.

Dans notre vidéo, les explications de Philippe Peretti, Sylvain Gregori et Ophélie de Peretti.