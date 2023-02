Corsica Windfoil Cup de Lisula : retour sur les temps forts de la compétition

Du 17 au 20 février, la seconde édition de la Corsica Windfoil Cup s'est tenue à L'Ile-Rousse. Organisée par le club nautique de la ville, la municipalité et l'Office de tourisme Lisula-Balagna, cette compétition nationale a attiré plus d'une centaine de véliplanchistes venus des quatre coins de la France not am ment du Nord , de la Lo ire Atl ant ique , de la Bret agne et de l ' Occ itan ie .



La compétition a été organisée pour remplacer une grande régate qui se déroulait à Marseille et qui n'a pas pu être renouvelée "la Corsica Windfoil Cup a pris le relais de la régate marseillaise et a pour but de donner plus de notoriété à ce sport qui fera son entrée aux Jeux Olympiques de Paris." explique Emmanuel Ancet, organisateur de l'évènement et bénévole au club nautique de Lisula