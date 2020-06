Corsica Sulidaria sur tous les fronts de l’action sociale

« C’est lors de la crise des gilets jaunes qu’est née l’idée de ce fonds » explique Jean-Guy Talamoni, Président de l’Assemblée de Corse et de Corsica Sulidaria. « Nous avons eu des échanges avec le collectif sur le prix des carburants, et les représentants insulaires des distributeurs ont admis leur responsabilité sociale. Il s’agissait de traduire concrètement cette responsabilité, et de mettre en place un projet de mécénat ». S’en sont suivies des rencontres avec les sociétés de transports maritimes, des banques, des entreprises corses pour aboutir à l’automne 2019 à la création de Corsica Sulidaria.

L’initiative se veut transpartisane, puisque les statuts ont été validés à l’unanimité par l’Assemblée de Corse, et que tous les groupes politiques sont représentés au sein du conseil d’administration.

Composé de 24 membres, celui-ci réunit également des représentants du CESEC, du Conseil exécutif, de l’Assemblea di a Ghjuventù, des mécènes ou encore des personnalités qualifiées comme le Dr Pernin. Toujours à la recherche de mécénat financier ou de compétence, Jean-Guy Talamoni confirme cette ambition oecuménique : « Toute aide est la bienvenue ».



Si le coeur d’activité de Corsica Sulidaria est de travailler sur l’inclusion sociale, l’actualité a malheureusement offert au fonds plusieurs occasions de se rendre utile. La crise sanitaire, d’abord : « Le gros de notre activité a été la période COVID » explique le Président, « avec la mise en place d’une cagnotte concernant l’aide aux soignants ». En tout, ce sont près de 105 984€ qui ont été récoltés au profit de nombreux établissements de santé de Corse.

Vinrent ensuite les inondations à Ajaccio. « 30 000€ ont été débloqués, 25 000€ pour les Restos du Coeur et 5 000€ pour l’Associu Sulidarità, dont les locaux ont été touchés » détaille Jérôme Paoli, trésorier du fonds.



Malgré cette actualité chargée, le fonds n’oublie pas ses projets de plus grande envergure. Le premier, en collaboration avec le groupe Vito-Rubis, vise à favoriser la mobilité. Pour cela, des bons d’essence pourront être accordés, sous conditions de ressources, par le biais d’un partenariat avec les restos du cœur. « Nous travaillons également à un partenariat avec les transporteurs maritimes et aériens » précise Jean-Guy Talamoni.