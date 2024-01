Corsica Pruspettiva 2050 : A Bastia, une conférence publique sur l'adaptation au changement climatique

En réponse aux bouleversements géopolitiques, sanitaires, et climatiques qui secouent le globe, Corsica Pruspettiva 2050 a été lancé pour décortiquer l'impact de ces évolutions sur le territoire corse. À la lumière des crises actuelles, cette démarche prospective vise à mieux anticiper les mutations extérieures et à éclairer les décisions de l'Assemblée de Corse.



Après une conférence inaugurale en juillet 2023 axée sur les dynamiques démographiques, Corsica Pruspettiva a collaboré avec l'OCDE pour une étude à paraître en janvier 2024. Pour continuer sur cette lancée, une nouvelle conférence publique est organisée, 19 janvier, prochain avec pour thème central l'adaptation au changement climatique et ses implications distinctes pour les villes et les zones rurales. Samedi prochain l'Auditorium du Musée de Bastia accueillera cinq éminentes personnalités issues de divers horizons, apportant leur expertise pour éclairer les débats. Parmi les intervenants figurent Sophie Szopa du GIEC et du LSCE, Patrick Rébillout de Météo-France Corse, Yann Françoise de la Ville de Paris, Jean-Marc Touzard de l'INRAE Montpellier, et Laurent Julhia de l'INRAE Corse.



Faire face aux défis imminents

La conférence se positionne comme un espace de réflexion croisée entre les villes et les espaces ruraux, soulignant l'inévitable impact du changement climatique sur tous les territoires. Les experts mettront en lumière les risques et les opportunités, incitant à repenser les continuités territoriales pour faire face aux défis imminents.

La modération de cette discussion animée sera assurée par François Casabianca, ancien président de l'INRAE de Corse et membre actuel du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Corse. Cette diversité d'experts promet des échanges riches, offrant une perspective complète sur les défis et les opportunités qui se présentent à la Corse dans le contexte du changement climatique.