Corsica Linea lance sa grande campagne de recrutement annuelle

Avant la saison estivale, Corsica Linea lance, comme chaque année, une grande campagne de recrutement . En tout, ce sont 450 postes que propose la compagnie maritime. « Nous recrutons principalement pour le service hôtellerie et en cuisine, mais aussi un peu au pont et à la machine, ainsi que quelques officiers », indique Isabelle Ottavioli, responsable armement de Corsica Linea, en précisant que les emplois sont à pourvoir aussi bien sur les six navires desservant la Corse, que sur les trois faisant les liaisons vers l’Algérie et la Tunisie.De quoi donner l’occasion à des jeunes à la recherche d’un job d’été de vivre une expérience inoubliable. « Nous recrutons des étudiants tous les ans. Quand ils finissent leurs examens, si leur dossier a été retenu, ils ont une formation en sécurité à passer avant d’arriver à bord. Celle-ci est prise en charge par l’entreprise et dure à peu près une semaine, ensuite ils peuvent travailler pour nous tout l’été », explique Isabelle Ottavioli. Mais ces postes saisonniers peuvent aussi intéresser des personnes à la recherche d’un emploi plus pérenne. « Nous pouvons avoir des contrats qui peuvent durer plus de 6 mois pour ceux qui le souhaitent », signale-t-elle.La prise de poste peut quant à elle être assez flexible : « Dès que les beaux jours commencent, nos bateaux se remplissent et nous augmentons nos effectifs. Les contrats peuvent donc débuter dès le mois d’avril. Cela nous permettra de mettre au repos les gens qui ont beaucoup navigué durant l’hiver. Mais nous pouvons aussi avoir des étudiants qui nous rejoindrons uniquement pour juillet-août », souligne encore la responsable armement. Enfin, le rythme de base proposé par la compagnie est une alternance de 15 jours en mer, puis 15 jours de repos à terre. Un agenda qui peut être plus soutenu - et de facto ouvrir droit à des indemnités de fin de contrat plus importantes - si le futur employé le désire.Les personnes intéressées par l’un des postes peuvent postuler en envoyant leur candidature à recrutement@corsicalinea.com ou via les réseaux sociaux de la compagnie .Corsica Linea compte aujourd’hui 1400 collaborateurs, faisant de la compagnie le premier employeur de marins français en Méditerranée.