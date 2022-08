Corsica Ferries annonce l'arrivée d'un nouveau navire

Un de plus vieux navire de la compagnie, le Corsica Victoria, va être remplacé l'année prochaine par un bateau plus moderne et de plus grande capacité. L'achat du nouveau ferry Amorella, de la compagnie Vicking Line, a été dévoilé le 5 aout dernier via un communiqué.



Ce navire qui sera rebaptisé « Mega Victoria », sera livré à Corsica Ferries en octobre et il entrera en ligne seulement en 2023 en s'ajoutant aux autres navires de la flotte de la même catégorie, à savoir les Mega Smeralda, Mega Andrea et Mega Regina.



D'une longueur de 70 mètres pour 27,6 mètres de largeur, le Mega Victoria pourra accueillir jusqu’à 2400 passagers et 450 véhicules. Les 460 cabines qui ont été récemment rénovées, tout comme les autres espaces intérieurs, permettront d’améliorer encore le niveau de confort offert aux passagers. "Une offre variée et attrayante de restaurants, de bars, de boutiques et d’espaces publics permettra de répondre aux attentes de la clientèle et de faire de la traversée un pur moment de plaisir !" précise le communiqué.



“Nous sommes très heureux d’accueillir ce nouveau navire dans notre flotte car il nous permettra de renforcer notre offre et de proposer à nos clients un niveau de service toujours plus élevé” commente Pierre Mattei, président de Corsica Ferries qui ajoute que “ce navire nous aidera également à améliorer encore les conditions de vie à bord de nos équipages et d’anticiper la transition écologique.“