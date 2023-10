Corsica Bike Festival à Lisula : Un événement encore plus étoffé pour sa 2e édition

"Nous sommes ravis de présenter la deuxième édition du Corsica Bike Festival, qui se déroulera du 27 au 29 octobre 2023 à Lisula. Cette année, nous avons élargi notre programme. En plus d'accueillir la finale de la coupe de France de VTT enduro avec ses 400 pilotes, nous avons ajouté plusieurs manifestations et petites compétitions supplémentaires, à la fois pour les enfants et les habitants locaux. C'est une demande qui avait émergé lors de la première édition l'année dernière, car certains vététistes ne sont pas en mesure de participer à la grande compétition d'enduro", explique Jean-Michel Demarco, directeur de l'Office de Tourisme de Lisula.

En ce qui concerne les stands et les expositions, les organisateurs ont également renforcé leur offre. "Nous avons élargi notre gamme avec la participation d'une vingtaine d'exposants, y compris des revendeurs de matériel et de vêtements pour vélos. Nous aurons également une zone de spectacle Bike Art, un Pump Track et un Big Airbag. Ce dernier permettra aux jeunes de s'essayer au vélo en sautant dans un coussin d'air."

L'événement proposera également des initiations au VTT, avec VV Montecatini pour les plus jeunes, ainsi que des randonnées urbaines et gourmandes en partenariat avec Algajola Sport Nature.

La nouveauté de cette année réside dans un espace d'exposition dédié au Mountain Bike, avec Génération Mountain Bike, qui mettra en lumière l'évolution de ce vélo des années 1960 à nos jours.

5000 visiteurs en 2022

Le Corsica Bike Festival est désormais un événement incontournable dans le calendrier des festivités, avec une date en fin de saison pour étaler les événements tout au long de l'année. "Au-delà du festival, il s'inscrit dans la stratégie de l'Office de Tourisme pour développer les sports de plein air et de nature. C'est la vitrine de notre politique", souligne Attilius Ceccaldi, président de la fédération régionale des offices de tourisme et syndicats d'initiative.

La première édition du festival avait attiré plus de 5000 visiteurs, avec la chance d'assister aux six spéciales de la coupe de France enduro série. Cette année, l'objectif est de maintenir voire d'améliorer le succès de cet événement, tout en encourageant les visiteurs à venir en Corse pour pratiquer le VTT et profiter de vacances en hors-saison.

Le Corsica Bike Festival, comme l'a souligné le maire de la commune Angèle Bastiani, combine trois éléments : le sport et l'éducation, l'animation et la fête. Cette année, les organisateurs promettent un parcours encore plus exigeant en montagne, avec un dénivelé de 3800 mètres en deux jours, mettant l'endurance des pilotes à l'épreuve.

Tous les amateurs de VTT et les curieux sont invités à rejoindre cette célébration de la culture du vélo à Lisula du 27 au 29 août 2023.