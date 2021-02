Corse : une nouvelle voie pour devenir professeur des écoles

Pour la première fois cette année, les élèves de terminale pourront choisir le Parcours préparatoire au professorat des écoles (PPPE), ouvert dès la rentrée 2021 dans 22 académies dont l’académie de Corse.

Ce parcours est disponible sur la plateforme Parcoursup.

Une préparation dès la première année de licence, qui permet non seulement de préparer une carrière spécifique de professeur des écoles, mais aussi d’obtenir une licence généraliste ;Des enseignements de culture générale suivis au lycée, comme en classes préparatoires, avec des cours sur les disciplines fondamentales (français, mathématiques), mais aussi toutes les autres disciplines enseignées à l’école primaire : histoire-géographie, sciences, langues vivantes, musique, EPS… sans oublier un enseignement dédié à la laïcité et aux valeurs de la République.Dans le même temps, des cours à l’université, spécialisés et adossés à la recherche, pour préparer la licence de son choix : mathématiques, lettres, sciences de l’éducation, sciences, administration économique et sociale, arts plastiques…La formation se déroule ainsi en partie au lycée Pascal Paoli de Corte, en partie à l’université de Corse dans le cadre de la licence de lettres, avec des équipes de formateurs spécialisés : professeurs du secondaire, enseignants-chercheurs, professeurs des écoles, inspecteurs.C’est donc une professionnalisation progressive pendant les trois ans de licence qui est proposée, avec des stages pratiques d’observation et même un stage de mobilité internationale en 3e année de licence.Ce parcours de licence permet d’obtenir une licence généraliste, qui peut être prolongée par un master de professorat des écoles (MEEF 1er degré) puis par le concours de recrutement de professeur en école primaire. D’autres voies seront également ouvertes, en lien avec le diplôme de licence choisi.Plus d’informations sur : https://www. devenirenseignant.gouv.fr/ cid98901/de-licence-master- meef.html