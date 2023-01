Corse : un parcours de soins personnalisé pour accompagner les patients après un cancer

Afin de développer le maillage territorial et ainsi garantir l’accessibilité géographique à ces dispositifs pour l’ensemble de la population, l’ARS Paca a lancé 2 appels à projets en 2021 et 2022 permettant ainsi de labéliser 32 structures diversifiées (établissements de santé, maisons de santé pluridisciplinaires, communautés professionnelles territoriales de santé, associations etc…).

À la fin de votre traitement actif (chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie...), prenez-rendez-vous avec votre médecin traitant, cancérologue ou pédiatre. Votre médecin évaluera vos besoins et établira une prescription médicale spécifique. Votre médecin vous orientera vers une structure labellisée, ou vous proposera de contacter la structure de votre choix. Selon vos besoins, la structure labellisée retenue vous mettra en contact avec des intervenants en santé qui prendront en charge votre accompagnement en soins de support, sans avance de frais.

Les Agences régionales de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, avec l’appui du dispositif spécifique régional de cancérologie OncoPaca-Corse, viennent de déployer ce parcours de soins global pour accompagner les patients guéris ou en rémission d’un cancer, jusqu’à 12 mois après la fin de leur traitement actif.Individualisé et modulable, ce parcours peut comprendre un bilan d’activité physique et son élaboration adaptée, un bilan diététique et psychologique accompagné de consultations de suivi.En Corse, l’appel à projets a permis de labéliser 3 structures pour proposer une offre de soins de support au plus proche des patients.