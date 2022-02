Corse : un mois pour candidater aux premiers accélérateurs d’entreprise "Tous Gagnants"

La

Coopérative

d’

Initiative

jeunes

,

B

GE

île Conseil et

Workinsco

p

ont lancé ce mardi 8 février en Corse l’appel à

candidatures

pour les accélérateurs

Tous

Gagnants

conjointement avec la M3E qui fait partie du comité de pilotage.

C’est la première fois sur l'île que ces accélérateurs, qui ont pour ambition de développer des promotions m

asterclass

issues

des quartiers prioritaires de la

ville,

vont être proposés aux porteurs de projets.

Deux dispositifs

Soutenus par l’Union des

Couveuses

d’entreprises et BPI, ils seront proposés en deux formats : un accélérateur « émergence » sur six mois qui concernera les personnes qui n’ont pas encore créé leur entreprise et qui souhaitent donc passer de l’idée à l’action, et un accélérateur « création » sur un an pour ceux ayant déjà créé leur entreprise et souhaitant la développer

davantage

.

L

'

accéléré

alterner

a

formation, conseil et mise en réseau dans un lieu unique et

agile

où lui sera donné

accès

à un pool de compétences, d’experts, de tuteurs et d’outils numériques pour développer ses compétences en gestion d’entreprise, apprendre le métier d’entrepreneur et développer son marché sur le terrain, être accompagné ainsi que sa société vers le changement et la rentabilité.

L’ensemble du parcours lui donnera la possibilité de passer la certification « Entrepreneur de la

TPE

», équivalent bac+3.

Initié en janvier 2019 par

Bpifrance

à la demande des pouvoirs publics, le programme Entrepreneuriat

Pour

Tous

vise à renforcer la dynamique entrepreneuriale des quartiers prioritaires de la Ville (

QPV

).

Soutenu par l’État dans le cadre du Plan d’investissement dans les compétences (PIC) du ministère du Travail, de l’emploi et de l’insertion,

BpiFrance

déploie

ses

accélérateurs, programme intensif d’accompagnement à destination des entrepreneurs en devenir, issus ou implantés à hauteur de 70% dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Pour cela, des comités de pilotage sont d’ores et déjà créés sur la Corse-du-Sud et la Haute-Corse alliant pouvoirs publics et réseaux privés comme

BNI

.

L’objectif étant, en plus des

masterclass

proposés

, que les accélérés bénéficient d’un

mentoring

.

Chacun peut candidater jusqu’au 6 mars prochain pour intégrer les premières promotions des accélérateurs

Tous

Gagnants

le 21 mars.

Un comité de sélection sera

en charge

de l’étude des dossiers.

Le consortium de la

CIJ

,

BGE

et

Workinscop

tient à rassurer les porteurs de projets qui pourraient ne pas être sélectionnés puisqu’ils seront réorientés vers d’autres dispositifs d’accompagnement dont certains pourraient leur permettre de passer également la certification Entrepreneur de la

TPE

.

Plus

d’ormations