Corse : "quelles dispositions concrètes pour lutter contre la mafia ?"

Dans ce droit fil, Léo Battesti d’a Maffia nò a Vita iè salue l’« investissement particulier de certains élus » dans ces travaux « mais pas de tous ». « On se rend compte que dans la société corse, il y a toujours un certain déni par rapport à la mafia et c’est cela qu’il faudra changer. On ne peut pas construire un pays alors qu’il y a sur le terrain des gens qui se taisent par rapport à cela, surtout quand ils vont chercher des voix », déplore-t-il.



À ses côtés, Dominique Yvon de la plateforme citoyenne de Corse appelle à s’attaquer aux « racines du mal ». « On ne pourra pas construire une société sur les bases sur lesquelles nous sommes. Pensez-vous que nous puissions aller vers l’autonomie avec un système économique tel que nous le connaissons aujourd’hui ? C’est absolument impossible. Pour nous, le milieu de la criminalité défait le tissu de notre société qui devient au fur et à mesure immature. Nous sommes vraiment arrivés à un point limite », pose-t-il en indiquant qu’il convient de réagir « de façon forte et collective ». « Ce n’est pas nous qui allons changer les choses. Cela ne pourra se faire qu’à partir de la volonté des citoyens », appuie-t-il.



Muriel Segondy, de l’association Le Garde, estime pour sa part que la Corse est aussi « fragile parce qu’elle a du retard dans ses aménagements » et pointe notamment la gestion des déchets, l’urbanisme et les transports. « Dans ces sujets, on a beaucoup de mal à trouver de la transparence. Nos élus sont fragilisés de par leur position. Pour qu’ils retrouvent de la force et de la puissance, il faut plus d’encadrement, par exemple grâce à la réalisation de schémas d’aménagement des territoires », affirme-t-elle.