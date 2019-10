L'ORTC livre aussi les premières indications sur la saison estivale 2019.

Que retenir des mois qui viennent de s'écouler?

Essentiellement la dégradation substantielle des trafics en avant et arrière saison :- 15,8 % en Mai et - 8,3 % en Septembre représentant 92 % des pertes du trafic estival.

Un bilan estival qui est en retrait de - 3 ,8 % malgré 2 records historiques de trafics mensuels battus au cours de l’été 2019 en Juin et Août.

Et l'effondrement de la croissance globale des trafics (sur 12 mois) qui passe en 18 mois de + 6,2 % en Mars 2018 à - 2,7 % en Septembre 2019.

Relevé aussi le recul du nombre de nuitées générées au cours des 5 mois de la saison 2019 : - 4,6 %.

Au total, avec 2 981 576 passagers transportés au cours des 5 mois de la saison 2019, les trafics reculent de - 6,1 % par rapport à 2018.

Et puis il y a cette forte croissance des trafics de Camping-Car cette saison + 22 % tandis que les trafics de véhicules de tourisme reculent de - 6 % au cours de la même période.





Septembre en recul

Les chiffres de Septembre ne sont pas meilleurs.

L'ORTC enregistre un sérieux recul des trafics maritimes en Septembre avec - 8,6 %. ( France - 11 %, Etranger - 4 % ).

Les trafics passagers aériens reculent, eux aussi, très fortement en Septembre 2019 avec - 6 % pour les trafics français et - 18 % pour les étrangers

Les 4 aéroports corses sont tous orientés à la baisse entre - 7 % et - 12 % en Septembre.

Les aéroports de Marseille, Nice et Lyon voient leur clientèle progresser en Septembre 2019.

Avec 2 891 854 passagers transportés au cours des 5 mois de la saison 2019, le recul des trafics aériens est de - 1,3% par rapport 2018 après 15 saisons de progression ininterrompue.