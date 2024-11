Corse : le championnat régional de football devient "R1 ESCCOM"

À partir de septembre 2024, le championnat de Corse de Régionale 1 portera, en effet, le nom de «Régionale 1 ESCCOM», dans le cadre d’un naming d’un an, renouvelable. Ce partenariat qui est une première pour la Corse, fait, aussi, de la région une pionnière dans le domaine du sponsoring sportif au niveau des ligues régionales.

Ce partenariat a été signé samedi par Sophie Rolland, codirectrice générale d’ESCCOM et Jean-René Moracchini, président de la Ligue Corse de Football.





La ligue corse un exemple

Le naming - technique de création et de choix de nom pour un produit, une entreprise ou une marque - est encore peu répandu en France au niveau des ligues régionales, à l’exception des compétitions professionnelles, comme la Ligue 1 ou la Ligue 2.

La Ligue Corse de Football devient ainsi un exemple pionnier dans l’innovation du sponsoring sportif. Ce partenariat avec ESCCOM Borgo met en lumière la capacité de la Corse à proposer des modèles novateurs en matière de développement du sport local et d’implication des entreprises dans le tissu social.



Une perspective dont se sont réjouis David Saladini, directeur de la Ligue Corse de Football et Sophie Rolland, codirectrice générale d’ESCCOM.

« Ce partenariat avec ESCCOM est une étape importante dans le développement du football corse. Nous sommes ravis de voir une institution éducative locale s’investir dans le sport, un domaine qui, tout comme l’éducation, joue un rôle essentiel dans l’avenir des jeunes corses" a commenté le directeur de la LCF.

Pour Sophie Rolland « L’ouverture de notre campus à Borgo permet au groupe Esccom d’asseoir ses valeurs de proximité. En effet, accompagner les jeunes vers l’emploi dans leur propre territoire afin de servir et nourrir l’économie locale est, depuis plus dans 40 ans, dans notre ADN. Dans ce sens, associer l’Esccom Borgo à Régionale 1 Corse est naturel et authentique. Le sport et l’éducation ont des valeurs jumelles qui n’ont qu’une seule et même mission : construire des carrières et des mentalités.

Nous sommes ravis de commencer cette aventure et suivrons de près les résultats sportifs du championnat. »