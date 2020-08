Corse : la gendarmerie recherche les victimes de plus de 40 vols à la roulotte

Le vendredi 31 juillet, les gendarmes de l'escadron 21/5 de gendarmerie mobile de Chambéry ont contrôlé deux individus sur la Rive Sud en possession de divers matériels qui ont attiré leur attention. Informés de plusieurs vols à la roulotte sur la Corse, ils ont immédiatement appelés les gendarmes de la communauté de brigades de Pietrosella qui ont placé les deux personnes en garde à vue car trouvés en possession d'objets volés.



Durant leur garde à vue, les individus ont reconnu avoir commis une quarantaine de vols depuis leur arrivée en Corse le 19 juillet 2020.

Plus de 200 objets divers ont été retrouvés lors des perquisitions ainsi que des chèques vacances, des chèques cadeaux, des tickets restaurants et des chèques culture…



La Gendarmerie de Corse recherche les victimes de ces vols commis sans effraction visible sur des véhicules stationnés en divers lieux sur toute la Corse entre le 19 et le 31 juillet.

Si vous étiez en Corse durant cette période et que vous avez constaté la disparition d'objets dans votre véhicule, veuillez prendre attache avec l'unité de

Gendarmerie la plus proche afin de déposer plainte en indiquant précisément les objets volés afin que ceux-ci vous soient restitués