Corse : la dépression Gabri moins forte que prévue, selon Météo-France

"L'évènement "est moins actif que prévu" et a "débuté avec des pluies faibles", avait déclaré l'organisme météorologique dans son bulletin publié en début de matinée de dimanche.

"Sur l'ensemble de l'épisode, débuté samedi, on attend 50/80 mm sur la côte, 100/120 mm en montagne, localement 150/180 mm", détaillait-on, ajoutant que "les quantités de neige attendues au-dessus de 1.500 m étaient importantes".

La Haute-Corse et la Corse-du-Sud avaient été placées depuis samedi soir en vigilance orange pluies-inondations.

Météo-France avait précédemment indiqué que les précipitations allaient "se renforcer" samedi en fin d'après-midi, et seraient "parfois orageuses sur le littoral" de la Corse-du-Sud. L'organisme avait annoncé dans ses prévisions samedi matin des cumuls de pluies entre 150 et 220 mm d'ici dimanche soir.





Mais il n'en a rien été.

Dimanche soir les préfectures de Corse indiquaient la fin de vigilance orange. En revanche, la jaune pour "pluies-inondations" était toujours de mise jusqu'à minuit et la vigilance et "jaune orage" jusqu'à lundi matin à 6 heures.





Sur l'ensemble de l'épisode, depuis les premières pluies de samedi, on relève globalement entre 50 et 70 mm sur la façade orientale et jusqu'à 100 mm dans la chaîne centrale. Les quantités de neige tombées sont estimées à environ 20 cm sur la limite pluie/ neige située à 1300 m, et jusqu’à 50 cm sur les sommets.





Il n'y a pas eu d'intervention particulière en lien avec l'évènement, soulignait la préfecture de Haute-Corse, mais l’ensemble des services du département est resté mobilisé tout au long de la vigilance pour assurer la sécurité de tous. Notamment Météo France, le Service Incendie et Secours de la Haute-Corse, la Direction Départementale des Territoires, la Gendarmerie, la Direction de la Mer et du Littoral Corse - Capitainerie de Bastia, Collectivité de Corse – Services des routes, la Chambre de Commerce et de l’Industrie et les agents des aéroports de Lucciana et Calvi, EDF et les Chemins de Fer Corses.