Corse : faute de main-d'œuvre locale, certains saisonniers viendront même d'Argentine

« On en est arrivé à un point où il y a plus d’offres d’emploi à pourvoir que de demandeurs », lance Michel Castelli, directeur adjoint de Pôle Emploi. Après deux ans de Covid-19, paradoxalement, le chômage n’a jamais été aussi bas en Corse depuis 30 ans pourtant « personne n’aurait parié sur cela », ajoute Michel Castelli. Le secteur du tourisme est d’ailleurs une branche qui recrute énormément.

Depuis janvier, les professionnels du secteur, de la restauration, de l’hôtellerie, de la grande distribution et des commerces saisonniers, proposent du travail de tout type. « On a commencé à proposer les places en janvier et pour le moment on continue à chercher, on redouble d’efforts, mais c’est très compliqué », assure Alain Venturi, président de la Fédération corse de l'hôtellerie de plein air.



Il faut dire que depuis la crise sanitaire, la main-d’œuvre manque cruellement. « Durant les confinements, les personnes qui travaillaient dans la restauration ont pris du temps avec les leurs, ils se sont rendus compte que le métier était difficile, qu’ils avaient peu de repos, pas de week-end, de jours fériés, alors beaucoup se sont reconvertis pour avoir une vie de famille », explique Karina Goffi, présidente de l’Union des métiers de l’industrie et de l’hôtellerie (Umih).

Pour essayer d’attirer les travailleurs insulaires, les employeurs ont fait beaucoup d’efforts. « Ils paient bien, essaient de plus en plus d’être souples au niveau des horaires, mais rien n'y fait », continue Michel Castelli. Pour Karine Goffi, cette pénurie de main-d’œuvre s’explique aussi par un nouveau mode de vie où « la jeunesse a plus de facilité à changer de travail, une plus grande facilité d’adaptation avec plus de diversité dans les métiers ».





Aujourd’hui Pôle Emploi recense 17 000 projets d’embauche sur des emplois saisonniers quand le nombre de demandeurs total s’élève à 19 000. « Même si on plaçait toutes les personnes au chômage sur des emplois saisonniers, on n’en aurait pas assez pour satisfaire toute la demande, c’est mathématique », continue le directeur adjoint de Pôle Emploi qui estime faire face à une avant-saison record en termes d’offre. Afin de pallier ce manque, l’agence de l’emploi propose également aux demandeurs des formations de reconversion vers ces secteurs qui recrutent.



Se diriger vers l’étranger



Faute de pouvoir trouver des employés en Corse et sur le continent, les socioprofessionnels insulaires sont obligés de s’orienter vers l’étranger. Historiquement, ces travailleurs proviennent d’Europe notamment des pays de l’Est comme la Roumanie ou la Pologne. Cette année, ils font aussi appel à l’Espagne, à l’Italie, mais aussi à des pays extraeuropéens comme l’Argentine ou la République Dominicaine. « Auparavant nous cherchions sur des postes stratégiques, aujourd’hui c’est même dans des postes de femme de chambre, d’entretien d’espaces verts… », détaille Karine Goffi.

Du motel au 5 étoiles, tous les types d’hébergements sont concernés par cette pénurie. La présidente de l’Umih le constate d’ailleurs dans son centre de vacances, hôtel et restaurant situé à Folelli : « Avec le Covid j’ai perdu beaucoup de collaborateurs qui se sont reconvertis. J’en avais 51 qui revenaient d’une année sur l’autre à présent il ne m’en reste que 10 ou 12. »



D’après la professionnelle du tourisme, la création d’un CDI saisonnier pourrait impulser un changement et permettre de pérenniser les employés.

Pour le moment, ce nouveau contrat n’est pas dans les projets du Gouvernement.