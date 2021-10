Corse-du-Sud : l'appel à la prudence des pompiers après de nombreux départs de feu de végétation

En ce début octobre les températures élevées et une pluviométrie faible provoquent une forte sécheresse sur l'ensemble de la Corse. Le risque incendie est donc important et les sapeurs-pompiers recommandent aux particuliers d'éviter d'effectuer des écobuages.



Ce jeudi 30 septembre les services de l'Etat ont d'ailleurs prolongé l’interdiction d’emploi du feu dans le département jusqu’au vendredi 8 octobre inclus. Durant cette période, sont notamment interdits les brûlages de végétaux, les feux de camp ou encore l’utilisation de réchaud et de barbecue (sauf à moins de 5 mètres d’une construction débroussaillée, dotée de l’eau courante et de l’électricité). Il est également formellement interdit de fumer dans les forêts, les landes et les maquis.



Le non-respect de l’interdiction d’emploi du feu peut engager la responsabilité civile de l’auteur et l’exposer, le cas échéant, à des poursuites pénales. A cet effet, la réglementation prévoit des peines d’amende pouvant aller jusqu’à 100 000 € ainsi que des peines d’emprisonnement.