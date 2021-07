Corse-du-Sud : 480 personnels et 83 engins peuvent être mobilisés chaque jour contre les incendies

À ce dispositif s’ajoutent des moyens aériens. Car pour le préfet Pascal Lelarge, le sujet central de la lutte contre les incendies en Corse, c’est « l’accessibilité », ce qui nécessite que ces moyens aériens soient « disponibles et très réactifs parce que la mobilisation des moyens humains prend un temps considérable ».



« À partir de mi-juillet on aura un HBE (ndlr : un hélicoptère bombardier d’eau) lourd positionné à Corte, deux HBE à Ajaccio et Porto-Vecchio, un autre en Haute-Corse, deux Canadair et la possibilité d’avoir des renforts du continent, des Dash (ndlr : des avions bombardiers d’eau) et autres Canadair si besoin était. » détaille le colonel Christophe Frerson, directeur du Service d’Incendie et de Secours de Corse-du-Sud.