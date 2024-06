Corse : Une plateforme lutte contre la perte d'autonomie chez les retraités

Face au nombre croissant de séniors présents en régions Provence-Alpes-Côte-D’azur et en Corse, la Caisse d’Assurance retraite Sud-Est (CARSAT Sud-Est) propose un nouveau service d’aide. Depuis le mois d’avril 2024, les 78 500 personnes retraitées vivant sur l’île peuvent avoir accès à des ateliers digitaux, interactifs et entièrement remboursés lorsqu’ils sont prescrits, dispensés par ELLII. Cette plateforme, lancée en 2023, a pour but de prévenir la perte d’autonomie des séniors, mais également de participer à leur maintien à domicile. « Les personnes à la maison représentent 95% des 17 millions de séniors sur le territoire national », rappelle Andréa Abbou, cofondateur et Président-Directeur général d’ELLII.



Et si ce partenariat entre la CARSAT Sud-Est et l’entreprise a été établi pour la Corse, c’est tout bonnement parce que l’île fait face au vieillissement de ses habitants. Et pour cause, 30,30% de la population insulaire est âgée de 60 ans ou plus, a révélé l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en décembre 2021.