Corse : Préparez-vous à la deuxième édition du festival Camini

Programme

Bilia (2A)

02, 03 et 04 août

JAKEZ ORKEZTRA (musique)

Le Jakez Orkeztra investira le village de Bilia et préparera une veillée cabaret nourrie des rencontres avec les habitants qui donnera à voir et à entendre des musiques, des chansons, des lectures ...

Le groupe sera ainsi pour quelques jours l'orchestre du village. Le Jakez qui présentera aussi son ciné concert Cosmolitude le 03 août au soir.



Erbajolo (2B)

03 et 04 août

Romain Carré-Mattei (Arts plastiques)

En partenariat avec le Parc Naturel Régional de Corse, Romain Carré-Mattei proposera des échanges avec la jeunesse du village sur le thème du Cerf. « Le projet que je souhaite mener vise à ouvrir une fenêtre sur l’imaginaire de différents enfants nés après la réintroduction du cerf en nature, autour de l’an 2000, l’ayant ou non déjà rencontré » explique R. Carré-Mattei. « Cet animal porte une certaine aura et mon travail, sous forme d’atelier, consistera à recueillir le témoignage des enfants sur leur imaginaire à propos de l’animal. Chaque témoignage engendrera ainsi une nouvelle image, hybride et fictive, qu’ils fabriqueront et qui seront exposés dans le village ».



Arbori (2A)

06, 07 ET 08 août

I MIKANÒ (théâtre)

Troupe d'improvisation théâtrale, I Mikanò aura l'occasion à la fois amener l'improvisation dans un lieu où il n'y en pas eu et de faire participer les résidents.

Jour 1 : Visite du village, déambulation dans les lieux de vie, présentation et rencontre avec les habitants Le soir même spectacle inspiré des rencontres du jour.

Jour 2 : Atelier participatif avec le public. Entre initiation et découverte ludique de l'impro.

Jour 3 : Grand Cabaret d'Arbori. Scène ouverte cabaret dont I MIKANÒ seront les acteurs présentateurs, une succession de jeux d'improvisation avec la participation du public



Girolata (2A)

10, 11 et 12 août

BERTHE (musique)

Durant 3 jours Berthe partira à la rencontre des habitants pour fabriquer, par le biais de l’enregistrement et à partir des récits de chacun, des ambiances sonores du village.



Pianellu (2B)

16 et 17 août

NINI SET (musique)

Du swing avec le célèbre Nini Set. « L’objectif de ces trois jours sera d’affiner notre répertoire actuel en quartet et d’y incorporer des nouveaux morceaux. Nous envisageons une jam session a la bonne franquette et une restitution des sets rétro swing » souligne Anaïs Nini Gaggeri.



Barbagio (2B)

23, 24 et 25 août

BAL’DILÀ (danse)

Autour d’un piano, autour d’un verre, le partage de l’art. « D’une note au piano, d’un éclat de voix accompagné par le geste, nous irons à la rencontre d’une identité afin d’y trouver un partage commun : Une fête ou quelque chose de l’ordre de l’intime, à vous de choisir. Nous aimerions que cette expérience se fabrique dans l’inconnu et l’instantané, afin d’en conserver la sincérité » souligne Bal’dilà qui aura pour invitée la musicienne Lisandra Grisoni.



Farinole (2B)

29, 30 et 31 août

U TEATRU DI L’OLMU (théâtre)

La compagnie « U Teatru di l’Olmu » présentera sa pièce « Tous les mots qui me viendront ».

« En amont de la diffusion du spectacle, nous demanderons aux habitant de se prêter au jeu du témoignage de leurs premiers alois amoureux et s’ils acceptent de raconter une anecdote drôle ou simplement émouvante ayant eu lieu à ce moment précis » souligne le comédien auteur Daniel Delorme. « Pour certains courageux, nous leur proposerons de l’écrire ou de la dire dans le cadre d’une veillée ou d’une première partie avant le spectacle. »