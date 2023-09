Corse : Le PNC s'engage contre les addictions

"Il est désormais impossible de nier la normalisation croissante des diverses formes d'addiction sur l'ile. L'été 2023 a été le théâtre d'événements alarmants au sein de notre société. Une réalité qui nous concerne tous, acteurs politiques, économiques, culturels et sociaux." Les mots sont forts et soulignent "l'urgence impérieuse d'une réflexion approfondie sur la question." affirment les militants du PNC résolument engagés dans là lutter contre se fléau. Selon le parti, ces problèmes ont été trop longtemps dissimulés "par une peur mal placée ou par un faux patriotisme, laissant ainsi prospérer ces maux au sein de notre pays." Aujourd'hui "Le résultat est sans appel : la consommation de drogues et l'alcoolisme sont désormais si répandus qu'il est impossible de les ignorer ou de les attribuer à d'autres."



Pour le PNC, l'addiction ne connaît aucune frontière géographique ni sociale en Corse."Le problème met en lumière la situation préoccupante dans laquelle nous nous trouvons, caractérisée par la précarité, la paupérisation, la montée de la délinquance, la spéculation, la perte de repères et de valeurs, ainsi que le déclin du rôle de la structure familiale." notent Xavier Lucciani, conseiller territorial et Mathieu Ricci en soulignant que "bien que le phénomène que nous dénonçons ne soit pas endémique à l'île, il connaît une accélération plus importante qu'ailleurs."



Un plan de lutte régional



Pour résoudre "un problème aussi complexe et étendu", le parti plaide activement en faveur de la création d'une politique corse de lutte contre les addictions, affirmant que "la plus haute institution politique du peuple corse doit élaborer, dans les plus brefs délais, un plan de lutte coordonnée avec les acteurs du territoire, déjà sollicités en 2022, ainsi que de nouveaux acteurs."



Le PNC propose également un plan d'action concret pour lutter contre les addictions, comprenant la réalisation d'une étude statistique à l'échelle de la population insulaire, le lancement d'un plan national de lutte contre les addictions chez les jeunes, la création de nouvelles offres d'activités sportives et culturelles pour les jeunes, le désenclavement de certains territoires, la mise en place d'un livret recensant les ressources en santé mentale et les aides financières disponibles, le renforcement de l'offre de consultations avancées, et la création d'un service mobile de proximité pour la prévention en zone rurale.



Le parti le PNC a réaffirmé son engagement à travailler activement sur le terrain, en organisant des actions, des conférences, des débats, et des initiatives institutionnelles. " Ce travail continuera d'être traduit au sein de l'Assemblée de Corse, où des Questions Orales et des Motions seront régulièrement déposées, ainsi que dans les discussions liées au processus sur l'Autonomie."