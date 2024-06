Corse : Le GR20 témoin d'une aventure plus solidaire que jamais

Le circuit de GR20 se fait le théâtre d'une initiative solidaire et inclusive. Du 16 au 25 juin, trois étudiants en école d'ingénieur se sont lancé un défi. Celui d'effectuer la Traversée solidaire du sentier de Grande randonnée insulaire, pour une noble cause. À savoir, sensibiliser le public, mais aussi collecter des fonds pour soutenir les projets menés par leur partenaire, l'APF France handicap, en faveur des personnes porteuses de handicaps. Durant neuf jours et huit nuits en bivouacs, le trio va franchir 16 étapes, réparties sur 186 km au total.



Alors, pour poursuivre son travail d'inclusion et de prévention, la délégation corse de l'association a décidé de rejoindre les marcheurs Flavian, Clément et Jules, samedi 22 juin, accompagnée d'une personne à mobilité réduite. Ensemble, et équipés d'une joëlette - un fauteuil roulant handisport qui permet la pratique de la marche ou de la randonnée - ils ont pris le départ à midi, depuis le refuge d'E Capannelle, situé dans la station de Ghisoni, afin d'effectuer une partie de l'étape, dans les montagnes corses.



Jusqu'à la fin de leur périple, les trois étudiants partageront chaque étape de leur aventure humaine sur leurs réseaux sociaux (@rando.solidaires & apffrancehandicapcorse), et comptent, avant tout, "faire une différence, et contribuer à une cause qui leur tient à cœur".