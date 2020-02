Corse GSM : les inquiétudes de Gilles Simeoni, les explications du Pd-G d'Altice-France

Monsieur le Président Directeur Général,

J'ai été saisi par M. Louis Antonini, gérant de Socodi (Corse GSM), du contentieux qui l'oppose à la société Altice France. M. Antonini m'expose en substance qu'Altice France s'apprête à rompre la relation contractuelle qui l'unit à Socodi (Corse GSM) dans des conditions qui seraient anormales et que cette décision aura notamment pour conséquence la fermeture des boutiques et points de vente existants, ainsi que la suppression des emplois de Socodi (Corse GSM).

Il n'est pas dans le rôle ni dans la vocation du Conseil exécutif de Corse de s'immiscer dans les relations contractuelles existant entre deux entreprises privées. Pour autant, la question sociale, et notamment la préservation et le développement de l'emploi local sont des enjeux prioritaires et essentiels dans le cadre de la politique d'ensemble mise en œuvre par le Conseil exécutif de Corse.





Il me semble donc nécessaire qu'Altice France donne publiquement toutes les garanties utiles à cet égard.

Ces garanties me semblent d'autant plus indispensables que l'une des filiales de votre société est par ailleurs délégataire de la Délégation de Service Public relative à la conception, à l'établissement et à l'exploitation du réseau Très Haut Débit de la Corse.

À travers ce cadre contractuel et au titre de celui-ci, Altice France est devenu un partenaire stratégique de la Collectivité de Corse, et a pris des engagements forts en termes d'implication en Corse et de soutien au développement et à l'emploi local, ceci dans le strict respect des régies de droit français et européen régissant la matière.



Il serait donc paradoxal et incompréhensible que les choix opérés par votre société dans le cadre de sa politique de développement dans I'île en sa qualité d'opérateur privé conduisent à des suppressions d'emploi ou à un désengagement, options en contradiction avec la lettre et l'esprit du contrat conclu avec la Collectivité de Corse.

M. Antonini m'a indiqué qu'il exposera lundi 24 février 2020 d'une part à ses salariés, d'autre part à l'opinion publique, la position qui est la sienne et les risques qu'il considère que sa société et ses salariés encourent du fait du conflit l'opposant à Altice France. (voir par ailleurs)





Je vous remercie en conséquence de bien vouloir me communiquer et communiquer publiquement avant cette date tous les éléments d'information utiles par rapport à la problématique ci-dessus exposée, notamment concernant le devenir du partenariat avec Socodi (Corse GSM), le sort des salariés de cette société, et le niveau d'engagement prévu par Altice France en Corse dans les années à venir.

Vous remerciant par avance de l'attention qui sera portée à la présente et aux suites qu'elle comporte, je vous prie de croire, Monsieur le Président Directeur Général, l'expression de mes salutations les meilleures.