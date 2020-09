Corse GSM a fêté son 2 000e abonné

Corse GSM continue à avancer depuis son lancement en tant que premier opérateur indépendant corse. Et l'entreprise veut le faire savoir.

Récemment son nombre d'abonnés a atteint les 2000.

L'occasion de le faire savoir était trop belle. Et Corse GSM n'a pas manqué de le faire.



A cette occasion l’heureuse abonnée, reçue dans le cadre de l'entreprise; a reçu de nombreux cadeaux grâce au soutien et à la participation des partenaires de Corse Gsm et de sa carte privilège.



:

1 bouquet de fleurs de L’Orchidée à Bastia, 1 séjour de deux nuits pour deux (petits-déjeuners compris) à l’Hôtel Bella Vista à Porto, 1 repas pour deux à La Grande Brasserie à Atrium, 2 cartes cadeaux de 100 € offertes par le Centre Commercial Atrium, et bien entendu un abonnement d'un an Corse GSM offert : un abonnement que l'heureuse détentrice n'oubliera pas de si tôt !