Corse : Des gilets vibrants pour permettre aux sourds et malentendants de vivre un concert

C’est comme si le corps entrait en résonance avec la musique. Voilà ce qu'ont ressenti ce 11 juillet , plusieurs personnes, dont des enfants, sourdes et malentendantes invitées à assister au concert de Soprano à Borgu. Le dispositif déjà utilisé sur le continent a été testé en Corse à l'initiative de la Collectivité de Corse et de l'association du Pôle surdité de Corse qui souhaitent faire vivre une expérience musicale complète aux personnes sourdes ou malentendantes. Du 11 juillet au 16 septembre, des bénévoles du Pôle surdité sillonneront donc les festivals de l'île pour faire essayer ce gilet aux personnes souffrantes d'un handicap auditif afin qu'elles puissent apprécier les spectacles.



Développés par la société franco-canadienne Timmpi, ces gilets vibrants sont à l'origine destinés aux joueurs de jeux vidéo. Son usage a été détourné pour que la veste reproduise le rythme de la musique par des vibrations à basse fréquence. Grâce à la dizaine de capteurs placés au niveau du torse, du dos et des hanches, les sons deviennent des pulsations sur le corps des porteurs du vêtement, baptisé Subpac. "Il récrée les sensations que l'on a lorsque l'on écoute de la musique", atteste Antonia Luciani, la conseillère exécutive chargée de la culture à la Collectivité de Corse. Avec son équipe, elle s'est mise en relation avec le Pôle surdité de Corse, une association créée en 2019 qui œuvre à favoriser l'accessibilité des sourds et malentendants au quotidien. "C'est une manière pour nous de s'adresser à des personnes qui pensent qu'elles ne peuvent pas bénéficier des spectacles et des concerts, reprend la conseillère chargée de la culture. Notre objectif, c'est de leur dire que ces spectacles leur sont ouverts, et qu'ils ne doivent pas se sentir exclus des manifestations culturelles qui se déroulent en Corse."



En termes de ressenti, le Subpac est semblable à ce qui se passe lorsqu'on est collé à une enceinte pendant un concert, les risques auditifs en moins. Cette innovation est déjà utilisée depuis plusieurs années dans des festivals sur le continent comme le Hellfest ou les Vieilles charrues, mais c'est la première fois qu'il est testé en Corse. "C'est beaucoup plus inclusif pour les sourds et les malentendants, souligne la secrétaire de l'association Pôle surdité de Corse, Harmonie Sonnette. Ils n'entendront pas les sons, mais ils ressentiront les vibrations au niveau du corps, ce qui leur permettra d'apprécier un concert. La veste est reliée directement à la table de mixage grâce à un système en Bluetooth, ça offre la possibilité de n'avoir quasiment aucune latence avec la musique jouée par l'artiste sur scène, ce qui renforce l'immersion".