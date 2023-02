Corse Composites Aéronautique : le STC dénonce "l'embauche abusive d'intérimaires"

Cela fait plusieurs mois qu'une vingtaine de postes sont ouverts à CCA, quasiment tous dans l'ingénierie. Depuis le début de l'année, la société a déjà recruté 4 personnes en CDI, 10 au total l'an dernier. Parmi les 200 employés de l'entreprise - vingtaine d'intérimaires/prestataires mis à part - seul 5 ou 6 personnes sont en CDD. "C'est une forme de longue période d'essai, de 6 à 12 mois, qui nous permet de voir si la personne a les compétences nécessaires, justifie Jean-Yves Leccia. Mais quand ça fonctionne, ça débauche systématiquement sur un CDI. Depuis la crise, le site d'Ajaccio se transforme et les métiers aussi."



"Pourquoi ne prennent-ils pas des jeunes d'ici ?", interroge alors Jacques Sereni. "On pourrait embaucher des jeunes du LEP et les former ici, via l'école interne. On l'a déjà fait mais ils n'ont pas été gardés. On demande à la direction d'embaucher plus de Corses."



Les syndicalises mobilisés devant les locaux de CCA déplorent également l'absence de la société à la première fête de l'emploi corse, le 1er février dernier. "Ça fait trois ans qu'on fait toutes les manifestations qui existent et qu'on est à l'initiative de certaines d'entre elles, répond Jean-Yves Leccia. On ne va pas aller sur un salon fait pour le secteur du tourisme, on doit sélectionner ceux où l'on peut trouver les cibles techniques qui nous intéressent. L'entreprise a tout intérêt à avoir du personnel en CDI car ça coûte moins cher, mais les compétences et l'expérience dont on a besoin ne se trouvent pas facilement."



La direction assure que sa porte est ouverte pour discuter, et qu'elle n'a pas eu vent d'un quelconque mouvement en ce jour. De leur côté, les syndicalistes affirment que les échanges sont fermés. Pas sûr que la situation évolue pour le moment.