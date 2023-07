Corse : Après un début de saison morose, un plan d'urgence pour sauver l'économie

Face à l’ensemble de ces constats, le collectif a donc entendu faire remonter un signal d’alarme à l’Exécutif. « D’une même voix, nous avons dit que cela ne va pas et qu’il faut agir. Il va falloir traiter rapidement l’urgence et puis derrière préparer 2024. La destination corse est en train de sortir des radars et une fois qu’on en sort, pour revenir dans le marché, il nous faudra pas mal d’années », souffle la présidente de l’UMIH. « Il faut qu’on arrive à marcher ensemble et qu’on arrête de se disperser dans tous les sens, et que nos politiques, qui ne vivent pas nos journées de chefs d’entreprise au quotidien, nous entendent », insiste-t-elle.



Premier pas, selon un communiqué envoyé ce mercredi par le collectif des organisations professionnelles et consulaires, la « réunion de travail approfondie et constructive » d'hier a débouché sur les plusieurs décisions notables. À commencer par la construction d’un « plan d’urgence » qui sera destiné à « casser la spirale négative dans laquelle est entrée l’économie touristique corse lors de cette saison 2023 après une reprise en trompe l’œil en 2022 », mais aussi à « préparer sans attendre la saison 2024 sur des bases fondamentalement différentes, avec de nouveaux outils de promotion et d’incitation », et enfin à « définir et mettre en place les mesures de soutien aux professionnels en difficulté ». « Il a été également acté la constitution d’ateliers et de groupes de travail mixtes (conseil exécutif de Corse – socioprofessionnels) avec comme thèmes prioritaires : les transports, le crédit d’Impôt et la fiscalité en général, l’emploi et la formation, la lutte contre le paracommercialisme, le remboursement des PGE », dévoile le collectif en ajoutant encore : « Il a été enfin décidé de travailler de manière étroitement concertée aux évolutions et mutations nécessaires du modèle touristique corse et du modèle économique insulaire de manière plus générale, afin d’intégrer pleinement ces nouvelles perspectives dans le processus d’évolution institutionnelle en cours de discussion entre la Corse et le Gouvernement ».









* Le collectif des organisations professionnelles et consulaires regroupe l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie Corsica, la Fédération Corse de l’Hôtellerie de Plein Air, Gîtes de France, Strada Corsa, le Syndicat Professionnel des Transporteurs de la Corse, la Fédération Nationale des Transporteurs de Voyageurs, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, l’Union des entreprises de Proximité, le Medef, la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat et la Chambre de Commerce et d’Industrie.