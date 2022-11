Corse : Après les amendes on pourra bientôt régler les factures chez les buralistes

Pour trouver le tabac près de chez vous qui propose ce service

Permettre aux buralistes de proposer plus de services tout en facilitant la vie des citoyens. C’est le but de la marque « Nirio » dont le lancement a été annoncée il y a quelques semaines par la Française des Jeux. « Fort du succès de l’encaissement des factures publiques (impôts, amendes ou factures de service public) géré pour le compte de la DGFiP (Direction Générale des Finances publiques) en partenariat avec la Confédération des buralistes, Nirio regroupera l’ensembles des offres de services pour le règlement des factures du quotidien auprès de créanciers privés », indiquait alors la société dans un communiqué de presse, précisant que ce dispositif donnera la possibilité de payer à la fois ses factures d’eau, de gaz, d’électricité, ou de téléphonie et même son loyer auprès de bailleurs sociaux pour les Franciliens.« En Corse, 128 buralistes sur 215 proposent déjà les encaissements de la DGFIP », signale de son côté José Oliva, le président de la fédération des buralistes de Corse, notant ainsi l’intérêt de la profession pour ce type d’offres. « Avec la baisse du volume du tabac, aujourd’hui il faut que du monde rentre dans nos établissements. Pour survivre, nous sommes obligés de se diversifier, ce que l’on a fait depuis 2019 », explique-t-il. « La Corse est le premier territoire où on s’est le plus transformé. Notre poste numéro 1 est toujours le tabac, mais derrière tout cela il y aussi des produits d’appel. Moi par exemple dans mon débit je propose du snacking, du café, j’ai développé le jouet. On mise aussi sur les produits issus de circuits courts », ajoute-t-il encore.Grâce à Nirio, les clients des bureaux de tabac agréés pourront s’acquitter de leurs paiements par espèces ou par carte. De quoi aussi simplifier la vie d’une partie de la population. « Le nouveau service de paiement Nirio répond à des attentes clairement exprimées par les particuliers. En France, six millions de foyers, soit environ 20% de la population, ne souhaitent pas avoir recours au prélèvement bancaire automatique pour régler leurs factures », souligne la Française des Jeux.Si aucune date précise de lancement n’a encore été dévoilée, il a déjà été annoncé que tous les buralistes qui disposent des équipements de la Française des Jeux pourront choisir de proposer ce nouveau service, soit 183 bureaux de tabac en Corse. Il sera ainsi facile pour nombre d’insulaires d’aller payer ses factures directement au coin de sa rue de façon simple et rapide, mais toutefois strictement encadrée. « Après avoir scanné sa facture à l’aide de l’application Nirio, l’utilisateur disposera d’un QR code de paiement généré sur son smartphone, qu’il pourra présenter à un commerçant partenaire.À l’issue d’un contrôle de sa pièce d’identité, l’utilisateur pourra régler sa facture en espèces ou en carte. Un justificatif de paiement lui sera ensuite remis », détaille la Française des Jeux.