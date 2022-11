Corse : 6 pièces d’inactualités proposées par Le Théâtre du Commun

Mercredi 23 et jeudi 24 novembre à 20h30 à l’Alb’Oru.

Bastia an zéro vingt

Texte (français, corse & italien) et mise en scène de Noël Casale (Éditions Éoliennes, 2022)

Avec Valérie Schwarcz, Alice Serfati, Xavier Tavera

Scénographie & Costumes Anne Lezervant / Lumière Pierre Peyronnet

« Bastia, soir du 14 avril 2020. Intérieur nuit. Une femme, un homme, puis une jeune femme. Confinés. La femme aurait dû être à Rome. Très vieille promesse d’y retrouver quelqu’un. Mais le monde est à terre depuis un mois et la mer est un mur. On parle toute la nuit comme on remonte un fleuve. Plus grand-chose où s’appuyer au point du jour, sinon au vent qui se lève pour nous réveiller, peut-être, d’un sommeil qui nous a prévus longuement ».





Samedi 26 et dimanche 27 novembre à 19h au Studio Art’Mouv (Maison des associations Sant Angelo)

On disait que cette montagne de glace ressemblait à un palais.

D’après le roman de Tarjei Vesaas Palais de glace Palais de glace (Norvège 1963)

Traduction Jean-Baptiste Coursaud (Ed. Cambourakis, 2014)

Conception, mise en scène et jeu Noël Casale, Cora Laba

Voix Carmela Casalonga, Paule Combette, Romane Mametz-Labaeye, Ava Sicurani

« Nuit noire. Deux voix d’enfants. Deux petites filles dans une chambre. Vibrations, craquements, explosions sourdes et lointaines. Lumière. D’abord une femme, en deuil et comme endormie. Elle parle de ce qui a dû se passer un jour pour l’une des deux enfants. Hymne à la nuit, cas de réduction extrême, d’ascèse. Au lieu d’action, le repos. Au lieu d’une histoire, une méditation sur l’histoire. Sommeil. Puis un homme. Avec des fleurs, des oiseaux et une lettre »





Mardi 29 et mercredi 30 novembre à 19h au Studio Art’Mouv.

Les Carnets du sous-sol

De Fédor Dostoïevski

Traduction André Markowicz (Actes Sud 1992)

Adaptation et mise en scène Noël Casale

Interprétation Xavier Tavera

« Bastia l’hiver. Un comédien confiné chez lui travaille seul « Les carnets du sous-sol » de Dostoïveski. Il lit, dit, joue avec, cherche à y déceler ce qui pourrait lui parler, pour essayer de penser un jour avec ce texte et avec nous le monde dans lequel nous vivons ».





Samedi 3 et dimanche 4 décembre à 19h au Studio Art’Mouv

« Bastia an zéro vingt »





Mardi 6 décembre 12h30 et 18h30 Una Volta Bastia

Minetti Portrait de l’artiste en vieil homme

de Thomas Bernhard

Traduction Claude Porcell (L’Arche Éditeur 1983)

Conception et mise en scène Noël Casale

Avec Jacques Filippi, Anne Malaspina

« Bastia l’hiver. Confiné chez lui, un vieux comédien travaille seul une pièce qu’il rêve de jouer depuis trente ans, Minetti, portrait de l’artiste en un vieil homme qui, confiné chez sa sœur en Bavière depuis plus de trente ans, a rêvé de jouer le Roi Lear ».





Vendredi 9 décembre 12h30 et samedi 10 décembre à 16h au Centre Culturel Una Volta

Un chercheur ne lance pas des bouteilles à la mer - Conversations sur le communisme

À partir du livre En travail-conversations sur le communisme de Bernard Friot et Frédéric Lordon avec la journaliste Amélie Jeammet (Éd. La Dispute, 2021)

Conception et mise en jeu Jenny Delécolle, Pascal Omhovère

Dispositif scénique Jean-Claude Joulian

Avec Noël Casale, Maya Fried, Pascal Omhovère

Co-production Sub Tegmine Fagi / Operae (Ajaccio) / teatru di u cumunu – théâtre du commun (Bastia).

« Environnés de livres et d’une toile posée sur un chevalet, les acteurs Noël Casale et Pascal Omhovère restituent une partie d’un dialogue entre B. Friot et F. Lordon. Accords et désaccords se déploient alors comme en un art de la fugue de haute voltige orchestré par la jeune comédienne Maya Fried ».





Jeudi 8 décembre 18h30 et samedi 10 décembre à18h30 au Centre Culturel Una Volta

Il n’y a pas d’or au fond des mers

D’après Le Naufrage du Titanic Hans Magnus Enzensberger (1978), Une pluie de cristaux de glace Renaud Watwiller (In la Revue Le Tigre N° 21 / septembre 2012) et Aspects admirables de l’enquête sur le naufrage du Titanic Joseph Conrad (1912).

Conception et jeu Noël Casale et Pascal Omhovère

« Deux comédiens se présentent pour lire Le naufrage du Titanic, une comédie de H.M. Enzensberger, avant de s’en détourner pour lire et dire d’autres textes qui témoignent et questionnent, par d’aussi belles échappées poétiques, de nombreux autres naufrages, individuels et collectifs, réels et symboliques de notre temps. Se pencher vers le passé parce qu’on ne sait pas de quoi est fait le présent et sera fait l’avenir.

C’est bien ça qu’on appelle être devenu un vieux con, non ? »





Mercredi 14 et jeudi 15 décembre à 20h30 à l’Aghja (Ajaccio)

Bastia an zéro vingt