Coronavirus: un collectif de professionnels balanins lance ses pistes pour la reprise

La crise sanitaire liée à l'épidémie de Coronavirus a fait prendre consciences à bon nombre de chefs d'entreprises, que plus rien désormais ne sera comme avant et qu'il est impératif à réfléchir comment aborder cet après.Des idées sont avancées pour inciter les gens à acheter différemment en privilégiant notamment le commerce local au détriment de ces grands groupes spécialisés dans le e-commerce.Les professionnels de Balagne se sont rencontrés et ont échangé sur le sujet. Aujourd'hui ils souhaitent se regrouper au sein d'un collectif pour faire entendre leur voix mais aussi pour représenter une force, échanger et faire des propositions.