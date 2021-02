Coronavirus : les visites à nouveau suspendues dans les établissements médico-sociaux de l'ile

"Au regard de l’évolution de l’épidémie, notamment avec la présence du variant anglais, et afin de limiter l’entrée du virus dans les établissements accueillant les personnes les plus fragiles face à la Covid-19 (EHPAD, MAS et FAM), l’ARS, en accord avec les fédérations du médico-social, recommande la suspension des visites extérieures pour une durée de 15 jours." annonce ce lundi 1 février l'Agence Régionale de la Santé de Corse qui estime que cette mesure transitoire permettra le bon déroulement de campagne vaccinale dans les délais prévus et assurer ainsi une immunité complète aux résidents.



Depuis le début de la campagne de vaccination dans les établissements médico-sociaux, le 7 janvier, la situation sanitaire s'est dégradée sur l'ile où à ce jour tous les résidents de ces structures ont reçu la 1ère dose du vaccin Pfizer. "Pour atteindre l’immunité la plus forte possible, une seconde dose doit être administrée dans un délai de 21 jours." précise l'ARS, mais si des cas positifs étaient identifiés au sein des établissements de santé et des établissements médico-sociaux de l'ile, le report de la vaccination serait obligatoire.



Pour cette raison, l'ARS, en accord avec les fédérations du médico-social, a opté pour cette suspension transitoire des visites qui ne s’applique pas aux intervenants extérieurs (professionnels de santé médicaux et paramédicaux).

Des dérogations individuelles exceptionnelles pourront cependant être accordées à l’appréciation de la direction de l’établissement, pour des situations particulières, comme la fin de vie. L’établissement définira les modalités d’encadrement et d’accompagnement de ces visites.