Coronavirus : les contaminations repartent à la hausse en Corse

A l'approche des vacances de la Toussaint l'Agence Régionale de Santé de Corse alerte sur une hausse importante de la circulation du coronavirus sur l’île. Les taux d'incidence et de positivité à la Covid-19 "appellent à une remobilisation générale de la population quant au respect des mesures barrières pour lutter contre la propagation du virus" souligne l'agence dans un communiqué.Après deux semaines de baisse consécutive, le taux d'incidence, autrement dit le nombre de personnes positives pour 100.000 habitants, a plus que doublé en Corse a déclaré ce mardi 13 octobre la directrice de l'ARS Corse, Marie-Hélène Lacenne .Sur la semaine glissante, du 3 au 9 octobre, le taux d'incidence en Corse-du-Sud est passé à 74,5 cas pour 100.000 contre 43,7 cas la semaine plutôt et de 91,1 cas pour 100.000 habitants en Haute-Corse contre une moyenne de 37,9 cas la semaine précédente. Avec un taux d'incidence moyen de 82,8 cas pour 100.000 habitants la Corse reste cependant en dessous de la moyenne nationale qui est de 166 cas pour 100.000 habitants.Selon l’ARS la hausse de la COVID en Corse est notée dans toutes les tranches d'âges, et notamment celle des plus de 65 ans.Face à cette situation, l’ARS rappelle à la population que les gestes barrières sont à appliquer partout, tout le temps, et notamment en famille ou entre amis. "Les cartes sont entre vos mains !" lance l'agence en conseillant aux voyageurs qui débarquent sur l'ile d'effectuer un test RT-PCR avant leur arrivée : "pour protéger sa famille et ses amis, il est également fortement conseillé à toutes les personnes entant en Corse de faire un RT-PCR, soit 72 h avant le voyage si c’est possible, soit dès l’arrivée dans l’île. Les laboratoires de Corse se sont organisés pour pourvoir tester rapidement ces personnes durant la période des vacances. La prise de rendez-vous est conseillée et possible dès maintenant ! Les lieux de prélèvements sont disponibles sur www.santé.fr