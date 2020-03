Coronavirus : l'infirmière invitée à "loger ailleurs"

"Je me sens obligée de partager ce que je viens de trouver sur ma porte de mon appartement, je suis choquée, dépitée par la connerie des gens.... J'ai pas les mots... " a répliqué la jeune infirmière.

Et nous alors ?





"Bonjour madame R.En sachant votre profession, est-il possible pour notre sécurité de ne pas toucher les portes des parties communes ou peut- être pour ces prochains jours d'essayer de loger ailleurs ?Et peut-être aussi de sortir votre chien plus loin ?Ne prenez pas ça contre vous, mais je pense que moi même ainsi que les voisins se sentiront plus en sécurité.Mes amitiés,Le 22 mars 2020"La diffusion de ce message sur Facebook a, comme bien l'on pense, suscité une vague d'indignation unanimement partagée tant l'implication totale et quasi permanente des "blouses blanches" est appréciée et précieuse.