Coronavirus et municipales : les mesures prises dans les bureaux de vote à Bastia

Jeudi après midi, dans le cadre de la préparation de la mise en œuvre du scrutin des 15 et 22 mars et la mise en place des mesures ministérielles, la Ville de Bastia organisait à l’école Charpak, la mise en place d’un bureau de vote test afin de former les agents municipaux qui assureront le rôle d’assesseur ce dimanche.

D’aller fréquemment se laver les mains et à tour de rôle au point d’eau indiqué au moins une fois par heure. Du gel hydro alcoolique sera aussi mis à disposition en cas d’impossibilité.

De toucher a minima les pièces d’identité en privilégiant un contrôle visuel

Conseiller aux électeurs de se laver les mains avec le gel ou au point d’eau avant et après le vote. Si la personne refuse, elle ne pourra toutefois pas être empêchée de voter.

Inviter les électeurs à utiliser leur propre stylo pour signer

«En raison de la mesure préfectorale qui interdit la présence de plus de 50 personnes en milieu confiné, nous avons effectué plusieurs sessions » explique Jérôme Terrier, Directeur Général des Services de la ville de Bastia. «L’objectif était de préparer les agents à un scrutin inhabituel et de leur présenter les procédures liées à la circulaire ministérielles pour ces élections ».Ainsi dans chaque bureau (voir diaporama), les désormais traditionnelles mesures barrières seront mises en place avec gel hydro alcoolique à l’entrée et à la sortie des bureaux, mises à distances avec signalétiques au sol, circuit maitrisé… Chaque votant devra ainsi se laver les mains en entrant et si possible en sortant ; mesures identiques pour les membres du bureau.Pour les agents municipaux volontaires, présents dans les différents bureaux de vote, il leur sera recommandéIl s’agira aussi de réguler le flux des votants et le dépouillement toujours en raison de la circulaire interdisant le regroupement de plus de 50 personnes. «Le dépouillement est un phase ouverte au public, donc contraire avec cet arrêté » souligne J.Terrier. «On va donc mettre en place dans chaque bureau de vote des conditions de visibilité depuis l’entrée des bureaux pour que les opérations se fassent en conformité avec la loi, tout en préservant les conditions sanitaires »