Coronavirus en Haute-Corse : le point sur les cas contacts

Depuis le début de la propagation du virus, 5 personnes ont été identifiées comme atteintes par le nouveau coronavirus en Corse. Ce vendredi, deux cas supplémentaires en Haute-Corse où les deux patients sont hospitalisée à Bastia. "Les cas contacts des 2 cas confirmés ce matin à Bastia sont au nombre de 21. " - affirme l'ARS ce soir dans un communiqué - "Les personnes ont toutes été appelées individuellement et ont reçu une conduite à tenir précise. Un suivi de ces personnes est réalisé par la cellule de l’ARS."



A Ajaccio, trois cas ont été recensés et il s'élève à 30 le nombre de personnes comme ayant été en contact "rapproché et prolongé avec les patients hospitalisés". Ces cas contacts sont également suivis par la cellule de l’ARS.



La Corse n’enregistre pas d’autre cas confirmés ce soir à 18h30.