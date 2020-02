Coronavirus : des mesures renforcées pour les passagers de retour en Corse

Une procédure d’information renforcée à l'attention des passagers est désormais mise en œuvre sur les bateaux et les avions à destination de la Corse.Après la réunion de ce matin les opérateurs se sont engagés à contacter directement les personnes ayant effectué des réservations afin de leur communiquer les recommandations et la conduite à tenir.Par ailleurs, des annonces systématiques seront diffusées dans les bateaux et avions.L’enjeu est capital car ce sont près de 50 000 personnes qui sont attendues en ce retour de vacances scolaires.Le préfet de Corse a rappelé l’importance d’une responsabilisation individuelle, en complément des consignes déjà fournies par la Rectrice (à savoir l’annulation des déplacements scolaires vers les zones à risque et les mesures de précaution à prendre pour les enfants revenant de ces zones ).Rappelons que pour l’heure, deux cas avaient été considérés comme « possibles » sur l’île. Alors que le cas bastiais est désormais hors de cause , l’ARS indique que les résultats concernant le patient ajaccien seront connus en début d’après-midi. En parallèle, les établissements corses de santé, en lien avec l’institut Pasteur, sont mobilisés afin de pouvoir mettre en place leur propre équipement d’analyse, qui devrait être opérationnel dans les prochains jours.