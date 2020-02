Coronavirus : des mesures de précaution dans les écoles, collèges et lycées corses

Maria Bettina Colonna le Mardi 25 Février 2020 à 15:23

Le ministère de l'Education Nationale a transmis ses consignes pour réduire la possibilité de contamination. Les chefs d'établissements scolaires corses ont donc diffusé ce mardi 25 via Pro Note des instructions précises adressées aux élèves revenant d’Asie ou d’Italie (Lombardie et Venetie).

Ceux et celles qui ont séjourné dans les zones d’exposition au coronavirus doivent rester chez eux, selon des recommandations déjà diffusées lundi, pour 14 jours.



