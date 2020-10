Coronavirus - Une plateforme de vente en ligne pour les commerçants bastiais

C’est la raison pour laquelle dès le premier confinement j’ai décidé en tant que maire de soutenir financièrement et logistiquement la création d’une plateforme de vente en ligne des commerces bastiais à l’initiative de l’Association des commerçants bastiais.

Dès la semaine prochaine, avec la Communauté d’Agglomération de Bastia, nous inviterons l’ensemble des acteurs institutionnels compétents en la matière sur le territoire bastiais à se réunir pour accélérer la mise en place de cette plateforme. La Ville de Bastia a d’ores et déjà assuré l’Association des commerçants de la création d’un fonds municipal d’urgence pour permettre la mise en place de ce dispositif dans les délais les plus brefs, et permettre ainsi aux commerçant·e·s de rapidement générer des recettes.





Face à cette nouvelle épreuve, il nous faut plus que jamais consommer auprès de nos producteur·ice·s locaux·ales, dans nos commerces de quartiers et de villages, auprès de nos agriculteur·ice·s et artisan·e·s. À l’approche des fêtes, nous devons toutes et tous modifier nos comportements de consommateur·ice·s et privilégier les circuits courts ainsi que le commerce de proximité de façon dématérialisée. C’est la seule solution qui nous permettra collectivement d’aider notre économie à surmonter la crise."