Coronavirus : Quand la natation rend hommage au corps médical

En effet pour Alexandra Mondoloni, l’entraîneur du club de natation synchronisée, la performance ne repose pas seulement sur des aspects physiques, techniques ou artistiques. «J e suis très attachée aux qualités mentales et notamment à l’esprit d’équipe » explique t-elle. «Afin d’expliquer ces notions aux jeunes athlètes, je me suis appuyée sur le corps médical et en plus d’un programme de préparation physique, j’ai demandé à mes nageurs de 12 à 17 ans du groupe élite de choisir une photo et d’y intégrer un message de remerciements et de soutien en y associant les valeurs du sport. L’idée étant vraiment de rendre hommage et de remercier tout le corps médical, pour qu’il soit enfin reconnu aujourd’hui comme le vrai héros de la nation ».





Et les résultats ont été étonnants, émouvants. « Cela montre que la jeunesse est très attentive à ce qui se passe » souligne le président du club Claude Guidini. « Certains de nos athlètes étaient déjà concernés puisqu’ils ont de la famille malade ou des proches appartenant au personnel soignant. Nous avons été très surpris de la qualité et du soin apporté par les athlètes à cette cause. Des initiatives personnelles ont aussi été engagées comme celle de Chris, entraîneur de l’ASB, qui avec sa voisine, cousent des masques en tissu à destination des pompiers, policiers, ou infirmiers, insuffisamment équipés ».





Un club dont les licenciés sont donc aussi bien dans leur tête que dans leur corps. Lors des Championnats de France d’hiver, l’équipe junior (Ghjulia Mondoloni, Louane Mondoloni, Célia Di Cara, Soléa Colombani, Vanessa Grossi, Luna Angelini, Lilou Giambino, Angelina Carus Gavazzi, Klervia Marie et Maysoon Balle) s’est classé 7ème. Le duo mixte jeune (Lucas Valliccioni, Savannah Guidini et Francesca Buldo) a été sacré Champion de France.

«La Fédération Française de Natation a annulé les championnats qui devaient se dérouler en mai mais nous espérons que notre gala pourra se tenir en juin » déclare Claude Guidini.

« Le club est jeune puisque fondé en novembre 2016 et nous œuvrons pour qu’il poursuive sa progression avec une politique sportive ambitieuse qui vise d’une part l’accessibilité des jeunes garçons à la pratique de la natation artistique et d’autre part, a pour objectif la confrontation au niveau national ainsi que la formation de jeunes nageuses et nageurs afin d’accéder à l’équipe de France ».