Coronavirus : Porto-Vecchio se lance dans la fabrication de ses propres masques

Comme on le sait, les masques de protection constituent une barrière de premier ordre pour éviter la prolifération du COVID-19.

Selon le maire de Porto Vecchio si "leur port n’a pas été encouragé dans notre pays, c’est sans nul doute parce qu’on en a manqué jusque dans les hôpitaux et les EHPAD."

Face à cette pénurie et sans attendre que ne soient livrés les stocks de masques à usage unique, chirurgicaux ou FFP2, qui ont été commandés principalement en Chine, la commune a mobilisé ses services, même au-delà la communauté porto-vecchiaise, pour fabriquer, dans la micro région, des masques pour la population.

"Il ne s’agira pas de masques pour professionnels, destinés notamment aux soignants, mais un rempart supplémentaire pour la population, au même titre que les gestes barrières. - précise Georges Mela. J’ai d’ores et déjà contacté des couturières inscrites au registre du commerce qui ont répondu à mon appel et qui pourront être rémunérées pour leur précieux concours.

J’en appelle aussi à toutes les volontés en capacité de mobiliser leur savoir-faire et leur machine pour prendre part à cet effort comme elles s’y sont engagées. "

"Je souhaite que l’ensemble des Porto-Vecchiais puisse en être équipé d’ici 15 à 20 jours afin de rendre le port des masques obligatoire lors des sorties sur le territoire communal et ce tant que nous resterons soumis à l’urgence sanitaire actuelle."

Vous pouvez prendre contact avec la commune à l’adresse suivante : contact@porto-vecchio.fr , les modèles de masques seront fabriqués en tissu, qui sera fourni par la commune, conçus et exécutés aux normes AFNOR SPEC S76-001. La fabrication et la distribution de ces modèles seront coordonnées par la commune.En attendant plus que jamais respectez les consignes et restez chez vous.