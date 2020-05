Coronavirus - Mariages annulés ou reportés cet été en Corse : du rêve au cauchemar

Elise et Mathieu auraient dû se dire "oui" pour la vie le 27 juin 2020 mais le coronavirus en a voulu autrement. Antoine et Maxence devraient se passer la bague au doigt le 29 août 2020 mais qu'en sera-t-il ? Pour ces deux jeunes couples, la crise sanitaire a transformé l'un des plus beaux jours de leur vie en source d'inquiétude.



Le 22 février dernier, Elise et Mathieu se marient civilement à New-York où ils résident. A cette époque, les jeunes tourtereaux ont tout planifié pour le mariage religieux qui se fera lui, à Erbalonga sur le domaine familial. Traiteur, photographe, DJ… le couple continue à organiser la cérémonie de leur rêve à distance. "En février on regardait le conavirus un peu de loin mais début mars on a commencé à se poser la question d'une éventuelle annulation. Plus on s’approchait de la date plus c’était risqué. On ne voulait pas qu'un moment de bonheur devienne un vrai danger pour nos parents et nos grands-parents.", raconte la future mariée.





C'est le 13 avril, lors du discours présidentiel que le couple s'est décidé à reporter le mariage : "Avec les frontières nous n'aurions pas pu rentrer en Corse de toute façon."

A partir de ce moment, ils se sont empressés de contacter tous les prestataires pour essayer de repousser l'échéance à l'année d'après : "Notre traiteur a été très conciliant, il nous a proposé très vite une nouvelle date en septembre mais nous ne pouvions pas prendre le risque que les frontières ne soient pas rouvertes. On lui a laissé l'acompte versé pour l'année d'après. Le DJ, le photographe, la logistique, l'éclairage et le prêtre ont aussi été très compréhensifs."





Après cet épisode de stress, l'excitation du mariage fait place à la déception pour le marié : "C'est vrai que Mathieu était triste quand on a tout dû annuler. Moi au début je ne réalisais pas. J’essaie toujours d’être positive et ça m’aide à dépasser la peine, c'est dans mon tempérament. Je me dis aussi que ce n'est pas dramatique avec tout ce qui se passe autour de nous c’est un détail. Il faut relativiser car dans nos familles tout le monde se porte bien, c'est le plus important."



"S'il a lieu ce sera le plus beau mariage de tous les temps"



Depuis un an et demi, Antoine et Maxence préparent impatiemment le 29 août prochain. A la mairie d'Erbalonga, le jeune couple célèbrera son union accompagné de leurs amis et de leur famille... enfin il l'espère. Le plus beau jour de leur vie est entouré d'incertitudes : les gestes barrières seront-ils toujours de vigueur ? Le port du masque et de gants sera-il obligatoire ? N'est-ce pas trop dangereux pour leurs proches ?



Antoine préfère rester positif : " Pour l’instant tous les prestataires sont relativement confiants. Le traiteur nous dit que ça devrait être bon, la photographe aussi... nous n'avons aucune annulation de la part des invités. Il faut dire que la date est très éloignée."

Si Antoine est confiant à 90% quant à la tenue de l'évènement, il affirme toutefois que son futur mari ne l'ai qu'à 30%. "On va dire que c'est parce que nous avons deux caractères différents", plaisante-t-il.



Le jeune homme d'Erbalonga a cependant quelques doutes. Sur les 120 personnes attendues, nombreux sont celles qui arriveront du continent en avion. Le futur marié espère que les transports reprendront d'ici là mais aussi que les invités aient toujours leur congé d'été. En raison de la situation inédite, ils pourraient être supprimés.

Le couple s’est fixé jusqu'à mi-juin pour annuler le mariage. En tout cas Antoine en est convaincu : " Si le mariage a lieu ce sera le plus beau de tous les temps car tout le monde sera extrêmement content de se retrouver et faire la fête après le confinement."