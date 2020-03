Coronavirus : Les chambres d’agriculture de Corse fermées. Tout ce qu'il fait savoir pour vos démarches administratives

Pour les filières ovines/caprines/porcines : le mardi et le jeudi de 09h00 à 16h00 en contactant Mme PADOVANI Delphine au 06.11.39.48.50

Pour la filière bovine : le lundi et le mercredi de 09h00 à 16h00 en contactant Mme PACCIONI Jeanne-Marie par mail jeanne-marie.paccioni@haute-corse.chambagri.fr elle vous recontactera au besoin par téléphone

Vous pouvez vous référer à notre site internet https://corse.chambres-agriculture.fr/chambre-dagriculture-de-haute-corse/ pour toutes informations relatives au service minimum mis en place et contact des permanences et des agents.procédures dématérialisées uniquement auprès de alexandra.santoni@haute-corse.chambagri.fr , Mme Santoni recontactera au besoin les appelantssuspension des formations jusqu’à nouvel ordre, nous étudions pour certaine formation la possibilité de e-learning avec vivea;suspension jusqu’à nouvel ordre des déplacements et rdv. Cette disposition peut évoluer en fonction des communications de l’état.Cas particulier des prestations PAC et déclarations de Surfaces: nous vous apporterons des précisions quant aux modalités de mises en œuvres et dates de mise en œuvre en coordination avec le Ministère ;Une permanence téléphonique pour répondre à vos questions est mise en place :L’envoi des bons de commande, ainsi que les mouvements d’animaux (ovins, caprins, bovins, porcins) ne pourra se faire que par mail à l’adresse mail suivante : cda2b.ipg@wanadoo.fr Vous pourrez utiliser soit un document scanné, soit une photographie claire du document de notification. Une fois que votre document est traité, vous recevrez une confirmation par mail de l’agent de saisie. La saisie des bons de commandes de boucles et des notifications de mouvements reçus par mail sera réalisée en télétravail par les agents le lundi et mercredi pour les ovins/caprins/porcins et le mardi et jeudi pour les bovins.Les passeports bovins seront générés et édités à la fin de la période de confinement. La réception de vos boucles dépendra de l’activité postale.Les autres procédures IPG (création, cessation, mise à jour des effectifs, attestation abattoir) seront traitées par le responsable de section Mr CANTINI Jean-Baptiste au 06.11.39.53.79 tous les jours de 10H00 à 12H00 et de 14h30 à 17h00.Notre site internet sera notre l’outil de communication et d’information. Nous utiliserons également les réseaux sociaux