Coronavirus : Les Socios lancent un appel aux dons pour l’hopital de Bastia

Le communiqué



Après avoir pris contact avec la direction de l’établissement, les besoins les plus urgents concernent l’équipement de lits de réanimation ainsi que de respirateurs/ventilateurs pour les patients atteints du Covid-19. La vague pandémique pourrait intervenir dans les tous prochains jours.



C’est donc en conscience que nous vous appelons à vous mobiliser. Nous connaissons aussi le vecteur social que constitue le Sporting Club de Bastia à travers la ville, la Corse et même ailleurs. Il nous semble de notre devoir de lancer pareille mobilisation.



C’est pourquoi, le bureau des Socios a décidé de verser d’ores et déjà 1000 €.



La Corse est une des régions de France les plus touchées avec un nombre de cas connus élevé par rapport à sa population. Notre position géographique et notamment vis-à-vis de l’Italie voisine, exige la plus grande prudence et la mobilisation de tous les moyens nécessaires à la lutte contre cette pandémie.



Cette campagne de dons ne s’adresse pas uniquement aux supporters du Sporting, elle s’adresse à tous les citoyens de Corse, à la diaspora, à tous ceux qui ont la Corse dans le cœur.



Comment faire un don ?



En vous rendant sur le site www.secb.corsica et en cliquant sur l’onglet « Donu liberu ».



Sur l’application Socios Étoile Club Bastiais en appuyant sur l’onglet en forme de cœur puis en choisissant « Donu Liberu ».



L’argent collecté, sera exclusivement et intégralement utilisé pour l’achat de matériel cité plus haut, avec pièces justificatives à l’appui.



Aussi, nous tenons à remercier toutes les personnes mobilisées face à cette grave crise sanitaire : les personnels médicaux, les infirmiers, les médecins, tous ceux qui sont au front face au Covid19.



Enfin, un dernier mot pour tout le monde : state in casa ! Di pettu à a malatia, per prutege i nostri anziani, per quelli ch’anu difficultà medicale diverse, ci vole à esse cunvinti ch’avemu tutti una parte di rispunsabilità per sorte tutt’inseme di sta crisa senza paru.