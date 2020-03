Coronavirus. Echecs : la finale des championnats de Corse jeunes reportée

Le préfet de Haute-Corse a informé, ce vendredi matin, le Président de la ligue Corse d’Echecs sur l’aggravation dans la propagation du Coronavirus dans l'île. La Ligue a donc décidé de reporter les finales des championnats de Corse des Jeunes au mois d’avril, dans l’hypothèse cependant douteuse d’une amélioration de la situation.

180 finalistes en provenance de toutes les régions de l’île et encore plus de parents et accompagnants étaient attendus ce week-end à Corti au Campus Universitaire Mariani.

Priorité doit, évidemment, être donnée aux principes de précautions et à la solidarité face à ce fléau.

D’autre part, la spécificité des compétitions échiquéennes (distance de sécurité d’un mètre entre joueurs ne pouvant être respectée) devrait, malheureusement, conduire à d’autres annulations de ce type de compétition. Y compris, sans doute, les prochains championnats de France à Agen fin avril.