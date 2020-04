Coronavirus - Choix cornélien : la santé ou l’économie ?

La santé ?

Les questions de santé avec le déficit en moyens et en actions depuis le début de la crise ajoutés aux manques de moyens financiers et techniques, au manque de personnels partout (accumulés dans l'île depuis des années, résultat des politiques de santé imposées par l’UE avec sa politique d’austérité et de disparition des services publics, surtout de proximité, dont celui de la santé, que différents gouvernements ont mis en pratique).

Cela c’est dit, mais après comment fait-on désormais ?

N’oublions quand même pas que nous ne sommes pas nous, derrière nos claviers, aux commandes, et que crier, hurler, vociférer, critiquer, condamner, c’est de notre domaine du possible. Mais après au final, ce sont celles et ceux qui sont aux commandes en Corse et à Paris qui devront avoir les solutions, et celles-ci reconnaissons-le, non seulement ne sont pas faciles à trouver, encore moins à mettre en pratique.. Plus de moyens, plus de subventions, plus d’aides.. oui ! cela peut de faire.. mais en attendant

L’épidémie continue et il y aura toujours des décès et de nouveaux cas durant des mois..





L’économie :?

Aujourd’hui la pression est énorme. Sauf comme toujours pour une minorité qui s’engraisse et s’engraissera toujours (même en économie de guerre ou/et surtout après la guerre), des milliers d’entreprises et de petits commerces, (les grands s’en tireront et ils ont de réserves pour résister et repartir), sont aujourd’hui dans les difficultés et nombre d’entre-elles - et l’on connait le poids de ces entreprises et commerces chez nous - devront fermer leurs portes.. ce qui créera nombre de drames humains pour ces chefs d‘entreprises, plutôt moyennes et petites; et les contraindront à licencier, ce qui provoquera d’autres drames parmi les salariés et leurs familles. Et ils sont à bout, poussant au déconfinement





Alors choix de la santé en espérant un vaccin ou la disparition du virus, ou choix de l’économie et de sa reprise avec la fin du confinement.. Avouons humblement que la solution est loin d’être facile pour demain..

Mais en politique, il faut aussi savoir trancher, et partir du principe que faire plaisir à tout le monde n’est pas la meilleure solution. Celles et ceux qui sont au responsabilités en Corse et à Paris devront un jour ou l’autre trancher, quitte à être voué(e)s aux gémonies, mais elles et ils, normalement, ont été désignées, élu(e)s pour cela.. Il y aura des dégâts, quelles que soient les directions décidées.





Pour notre part, essayons toutes et tous de rester humbles et demandons-nous ce que nous ferions comme choix si nous avions de réelles responsabilités en la matière pour influer le cours de choses.

Sauf à faire une révolution et mettre à bas tous les systèmes inhérents à cette mondialisation économique, ultra-libérale, basée uniquement sur la recherche à tout prix de profits pour la finance internationale et les banques, qui a créé tant de drames humains, et de dysfonctionnements climatiques, et lobbies de toutes sortes, même locaux, environnementaux, écologiques dans le monde.

L’avenir sera dur, mais il faudra s’y faire du mieux possible et surtout se donner les moyens de ne pas refaire les mêmes erreurs, même si cela peut paraître un vœu pieux