Coronavirus : 11 décès et 203 personnes positives en Corse

C.-V. M le Lundi 23 Mars 2020 à 16:43

Plus le temps passe et plus le bilan s'alourdit. Depuis le début de l’épidémie et à ce 23 mars à 16 heures, 203 personnes ont été testées positives au COVID-19 en Corse. 40 cas en ont été recensés en Haute-Corse et 163 cas en Corse-du Sud. Parmi ces personnes, on déplore 11 décès. C'est le point la situation dans l’île dressé par l'Agence régionale de la Santé de Corse.





"Pour rappel, note l'ARS, le nombre de cas comptabilisés correspond aux cas confirmés via la réalisation de tests de dépistage. Depuis le passage en stade 3, les tests de dépistage ne sont plus systématiques, mais réalisés en priorité auprès des personnes les plus fragiles et des professionnels de santé pour lesquelles la confirmation du diagnostic représente un enjeu important.

Le nombre de cas confirmés sert désormais à guider les mesures de gestion mais ne reflète que partiellement la circulation du virus sur le territoire.

Un point épidémiologique hebdomadaire réalisé par Santé Publique France en lien avec le réseau Sentinelles complètera ce point de situation journalier."





L'ARS revient aussi sur l'opération Tonnerre. Les 12 patients transporté par porte-hélicoptères ont été transférés dans les établissements de la Timone (5), Saint-Joseph (4), l'hôpital européen (1) et l'hôpital Nord (1) Dans sa communication l'ARS précise que 6 personnes sont hospitalisées en Haute-Corse - il n'y en pas en réanimation - et 25 personnes sont hospitalisées en Corse-du Sud, dont 7 en réanimation"Pour rappel, note l'ARS, le nombre de cas comptabilisés correspond aux cas confirmés via la réalisation de tests de dépistage. Depuis le passage en stade 3, les tests de dépistage ne sont plus systématiques, mais réalisés en priorité auprès des personnes les plus fragiles et des professionnels de santé pour lesquelles la confirmation du diagnostic représente un enjeu important.Le nombre de cas confirmés sert désormais à guider les mesures de gestion mais ne reflète que partiellement la circulation du virus sur le territoire.Un point épidémiologique hebdomadaire réalisé par Santé Publique France en lien avec le réseau Sentinelles complètera ce point de situation journalier."L'ARS revient aussi sur l'opération Tonnerre. Les 12 patients transporté par porte-hélicoptères ont été transférés dans les établissements de la Timone (5), Saint-Joseph (4), l'hôpital européen (1) et l'hôpital Nord (1) Covid- 19 - Interdiction de travaux : après Porto-Vecchio, Ajaccio

Coronavirus : la municipalité de Porto-Vecchio met des IPad à disposition de l'EHPAD

Coronavirus : pas de nouveau formulaire d’attestation dérogatoire de déplacement pour le moment

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements