Corbara : Une charge explosive retrouvée devant une boulangerie en construction

Vers 8 heures ce matin, un ouvrier a découvert un dispositif de mise à feu artisanal au sein de l'établissement. Une bouteille de gaz, accompagnée de détritus, a été retrouvée sur place. Alertées immédiatement, pompiers et forces de l'ordre ont sécurisé le périmètre. Les gendarmes ont rapidement bloqué la RT30 et mis en place une déviation pour assurer la sécurité des usagers de la route.Les démineurs ont été déployés sur place pour neutraliser la menace. Après investigation, tous les risques ont été écartés et la route RT30 a été rouverte à la circulation peu après la levée du dispositif de sécurité. Les techniciens d'intervention criminelle poursuivent encore les investigations pour tenter de déterminer l'origine de cet acte.À cette heure, ni les propriétaires de la boulangerie ni les gendarmes n'ont souhaité communiquer. Aucun blessé ni dégât matériel n'est à déplorer.