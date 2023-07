Contes en pyjama à la médiathèque du Ruppione : Une soirée magique au bord de la mer

Le thème de la soirée avait déjà suscité l'enthousiasme des enfants, mais lorsque cela se passe à la médiathèque du Ruppione, l'événement prend une autre dimension. Installés sur de confortables coussins, sous des lampions et des plaids, les pieds dans le sable, au coucher du soleil, la magie a rapidement opéré tant chez les petits que chez les grands. "C'était grandiose ! Ils sont venus, ils étaient tous là ! Les petits, les moyens, les grands, les papidous et les mamidous ! C'était un peu fou, ces Contes en pyjama ! On est vraiment 'partis en livre'... Joie, magie du soir et histoires !!", s'exclame avec enthousiasme Hélène, responsable de la médiathèque, malgré la fatigue d'avoir donné le meilleur aux enfants.

Aidée d'Odile et de Pascale, Hélène avait organisé trois coins de lecture différents selon les âges. La terrasse et le parterre de la médiathèque se sont rapidement remplis d'enfants, certains équipés de lampes de poche, confortablement installés pour écouter les histoires captivantes. Les conteuses ont pris un plaisir fou à raconter, jouer et mimer les personnages des récits issus de grands livres colorés.

Les enfants étaient tour à tour captivés, effrayés, interpellés, toujours avec les yeux brillants d'intérêt, même dans l'obscurité de la nuit. Les accompagnants, parents et grands-parents pour la plupart, étaient également ravis de la soirée, profitant à la fois de l'animation qui occupait leurs enfants et de la vue sur la mer.

Pour clôturer en beauté cette soirée, Hélène leur a offert une séance de Kamishibaï, une technique de contage d'origine japonaise basée sur des images qui défilent dans un petit théâtre en bois. Une découverte pour certains enfants, mais surtout une séance de lecture "d'avant dodo" inoubliable qui a fait briller les étoiles dans les petits yeux fatigués...

Prochain rendez-vous prévu le 22 août pour une soirée de jeux à la belle étoile, ouverte à tous les âges."